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В Weibo опубликовали результаты теста Nubia NX606J по AnTuTu

Сегодня, 07:45

В китайской соцсети Weibo опубликовали результаты теста гаджета Nubia NX606J по AnTuTu. Предположительно, что под кодовым названием смартфона скрывается модель Nubia Z19.

Судя по картинке, Nubia NX606J получил от производителя чип Qualcomm Snapdragon 845, который числится последним из ранее произведенных компанией. Экран Full HD+ имеет расширение в 2160×1080 пикселей. Оперативная память составляет шесть гигабайтов, а ПЗУ равна 32 гигабайтам. Вся эта информация была опубликована в Weibo.

По мнению экспертов, этот смартфон станет стартовым в линейке, которая продолжится версиями 8/64 или 128 Гб. Гаджет функционирует на платформе Android 8.0 Oreo. По итогам теста Nubia NX606J заслуженно получил 271674 балла. Предположительно, что его официально презентуют уже этой весной, но его появления на MWC 2018 в Барселоне ожидать не стоит.


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