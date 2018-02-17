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В бенчмарке появились данные о Samsung Galaxy J4

Сегодня, 17:43

В базах бенчмарка Geekbench появились сведения о новом смартфоне от Samsung, с кодовым наименованием SM-J400F. Предположительно, речь идёт о бюджетном Samsung Galaxy J4.

 Несколько часов назад в сеть просочилась информация о презентации нового бюджетного устройства, имеющем модельный номер SM-J400F. Как предполагают эксперты, смартфон дебютирует с названием Samsung Galaxy J4 (2018).

Все технические характеристики данного смартфона, к сожалению, остаются неизвестными. Однако, посте тестирования в бенчмарке Geekbench стали известны некоторые факты, касающиеся параметров гаджета. В связи с небольшой ценой, Samsung Galaxy J4 (2018) не может похвастаться очень мощным железом. Смартфон имеет 4-ядерный процессор Exynos 7570, тактовая частота которого 1,4 ГГц, и работает с оперативной памятью 2 гигабайта. Мощности и ресурсов новинки хватит на выполнение базовых задач, таких как сёрфинг в интернете, прослушивание музыки, звонки и многое другое.

Предполагается, что устройство будет оснащено модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, NFC и ГЛОНАСС, USB Type-C, с предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo — на данный момент самое новое программное обеспечение.

Релиз Samsung Galaxy J4 (2018) запланирован на май-июнь 2018 года.


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