В Samsung озвучили стоимость Notebook 9 Pen, Notebook 9 и Notebook 7 Spin

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В южнокорейской компании Samsung озвучили стоимость ноутбуков-трансформеров Notebook 9 Pen, Notebook 9 и Notebook 7 Spin. Итого, самым дешёвым продуктом станет последний компьютер. Его стоимость составит 899 долларов.

Компания Samsung собирается снова попасть на рынок мобильных ноутбуков. Ожидается, что уже сегодня, 18 февраля, каждый желающий сможет приобрести себе один из трёх компьютеров от южнокорейской фирмы-производителя. Однако цена на них довольно-таки велика.

Самой дешёвой моделью стал Samsung Notebook 7 Spin. Стоить он будет 899 долларов. За эту цену фанат компании получит 13,3-дюймовый PLS-дисплей с Full HD разрешением. Сердцем компьютера станет процессор Intel Core i5-7200 Coffee Lake. Всего оперативной памяти будет 8 гигабайт, однако, скорее всего, её нельзя будет расширить из-за того, что она не модульная, а расположена на самой плате. Также стоит отметить, что в качестве накопителя выступает 256-гигабайтовый SSD, а аккумулятор имеет 43 Вт ч.

Samsung Notebook 9 оценен более дорого, нежели предыдущая модель. Стоит от 1199 долларов. Работает этот компьютер на процессоре Intel Core i5-7200, ОЗУ также 8 гигабайт, а SSD-256 гигабайт. Можно приобрести и более дорогую конфигурацию, которая будет стоить дороже. Она предусматривает 16 Гб ОЗУ и 1 Тб SSD. За графику будет отвечать мобильная карта NVIDIA GeForce MX 150.

Notebook 9 Pen будет стоить 1399 долларов. Работает он на Intel Core i7, ОЗУ будет 8 Гб, а SSD на 256 Гб. Если доплатить, то можно получить 16 и 512 гигабайт соответственно.