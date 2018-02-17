В России цены на iPhone X рухнули до критической отметки

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Не прошло и четырех месяцев с начала продаж в России революционного смартфона iPhone X, с ажиотажем, очередями и спекулятивными перепродажами, как цены на устройство рухнули до критической отметки. Начиная со второй декады февраля базовую модель iPhone X уже можно приобрести за 63 тысячи рублей.

Наверное, первым покупателям сенсации прошлого сезона от Apple, которые покупали долгожданный iPhone X за 79 тысяч 990 рублей, сейчас досадно наблюдать за столь «неприличным» снижением, однако у продавцов свой интерес. Анализ показал, что большой сегмент российских почитателей продукции компании Apple отсеялся по объективным причинам, что негативно сказалось на прогнозируемом уровне продаж.

Одновременно и в той же пропорции подешевела и расширенная модификация iPhone X с 256 ГБ памяти, с 92 до 70 тысяч 390 рублей. Все это конечно касается «серого» рынка. Эксперты отмечают, что снижение стоимости, не в последнюю очередь произошло из-за критических замечаний о недостатках революционного смартфона, которые стали появляться в Сети буквально на следующий день после начала продаж.