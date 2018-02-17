VistaNews.ru


В Тюмени слепых людей обучают работе с сенсорными смартфонами

Сегодня, 15:56

В рамках программы «Расширяя горизонты» в Тюменской области проходят курсы по обучению незрячих людей работе с сенсорными смартфонами. Акция реализуется на территории региона с 2010 года, в ее автором является губернатор Владимир Якушев.

Классы по обучению слепых людей работе с сенсорной техникой расположены в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске. Получив финансовую поддержку от «Тюменской энергосбытовой компании», губернатор региона Владимир Яковлев и остальные руководители программы «Расширяя горизонты» приобрели 11 специальных смартфонов, способных заменить незрячим людям работу с компьютером.

Благотворительная акция действует в Тюменской области с 2010 года. Главная ее цель – открыть для инвалидов новые технические возможности, позволить им почувствовать поддержку общества и повысить качество жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.