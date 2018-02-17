В Тюмени слепых людей обучают работе с сенсорными смартфонами

Сегодня, 15:56

В рамках программы «Расширяя горизонты» в Тюменской области проходят курсы по обучению незрячих людей работе с сенсорными смартфонами. Акция реализуется на территории региона с 2010 года, в ее автором является губернатор Владимир Якушев.

Классы по обучению слепых людей работе с сенсорной техникой расположены в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске. Получив финансовую поддержку от «Тюменской энергосбытовой компании», губернатор региона Владимир Яковлев и остальные руководители программы «Расширяя горизонты» приобрели 11 специальных смартфонов, способных заменить незрячим людям работу с компьютером.

Благотворительная акция действует в Тюменской области с 2010 года. Главная ее цель – открыть для инвалидов новые технические возможности, позволить им почувствовать поддержку общества и повысить качество жизни.