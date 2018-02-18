Озвучены дата выхода и характеристики LG G7

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Несколько месяцев в социальных сетях просачивается информация про новый смарфтон LG G7, который должен впервые выйти в свет на выставке MWC 2018, так как прошлогоднюю версию LG G6 показали именно на этом мероприятии. Инсайдер Эван Бласс уже может сказать пару слов про характеристики южнокорейского гаджета.

Эван Бласс сообщает, что LG G7 выйдет гораздо позже выставки MWC 2018, но на ней будет презентована другая модель, LG V30s с 256 ГБ памяти. Смартфон с серийной «семеркой» выйдет в июне 2018 года на совершенно отдельном мероприятии, посвященном новинке. Также эта модель не будет входить в линейку G, сейчас девайс носит кодовое название «Джуди». Он будет оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 6-дюймовым безрамочным Super AMOLED-экраном, графикой Adreno 630, двойной 16 Мп основной камерой с защитой от воды и другими особенностями.

Особенностью смартфона является специально разработанный экран, который потребляет на 35% меньше электроэнергии, чем IPS-матрицы.