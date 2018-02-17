На MWC 2018 презентуют Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x

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Всемирно известная корпорация Alcatel сообщила официальную дату презентации моделей Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x. Известно, что новинки представят в субботу, 24 февраля, в испанском городе Барселоне на выставке Mobile World Congress.

Представители бренда говорят, что все смартфоны будут иметь разную стоимость, что особенно устроит юзеров. Один из самых компактных гаджетов новой линейки - Alcatel 5. Девайс с 5,7-дюймовым дисплеем, широкой рамкой, на которой расположены камеры, датчики дактилоскопии будет весьма удобным в использовании. Кроме того, устройство оснащено оперативкой в 3 Гб, чипом Media Tek MT6750 и графическим адаптером Mali-T860 MP2, обеспечивающим работу со сложными программами.

Alcatel 3v будет иметь 6-дюймовый дисплей и функционировать благодаря процессору Media Tek. Оперативная память устройства – 2 Гб, ПЗУ – 16 Гб.

Отметим, что все модели Alcatel осуществляют работу на основе ОС Android 8.0 Oreo. Alcatel 1x имеет безрамочный экран. Стоимость гаджета составит 340 американских долларов.