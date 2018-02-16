Huawei P20 Lite презентуют в марте в Париже

Вчера, 23:25

Huawei P20 Lite будет представлен производителями из США. Смартфон покажут всем желающим на презентации 27 марта в Париже. Модель Huawei P20 Lite является флагманским проектом, поэтому количество смартфонов полностью ограничено.

Также гаджет не приедет на презентацию без своей компании. Вместе с ним поклонники смогут увидеть и еще некоторые уникальные девайсы. Речь идет о таких флагманах, как Huawei P20 Plus с тройной основной камерой, а также более простой Huawei P20 Lite.

Преимуществом флагманов Huawei P20 Lite и Huawei P20 Plus станет некоторая особенность внутреннего «фарша». Разрешение экрана составляет 1180*2280, диагональ 5,8 дюйма, процессор Kirin 970, есть 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена на эти девайсы пока не разглашается.