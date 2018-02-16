VistaNews.ru


Huawei P20 Lite презентуют в марте в Париже

Вчера, 23:25

Huawei P20 Lite будет представлен производителями из США. Смартфон покажут всем желающим на презентации 27 марта в Париже. Модель Huawei P20 Lite является флагманским проектом, поэтому количество смартфонов полностью ограничено.

Также гаджет не приедет на презентацию без своей компании. Вместе с ним поклонники смогут увидеть и еще некоторые уникальные девайсы. Речь идет о таких флагманах, как Huawei P20 Plus с тройной основной камерой, а также более простой Huawei P20 Lite.

Преимуществом флагманов Huawei P20 Lite и Huawei P20 Plus станет некоторая особенность внутреннего «фарша». Разрешение экрана составляет 1180*2280, диагональ 5,8 дюйма, процессор Kirin 970, есть 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена на эти девайсы пока не разглашается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.