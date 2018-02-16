Перед самым анонсом Sony изменила дизайн Xperia XZ2 Pro

Вчера, 21:45

Руководством японского флагмана Sony перед самым анонсом нового смартфона было отправлено письмо в Федеральную комиссию по связи в США с просьбой — отменить выданное ранее разрешение на выпуск Xperia XZ2 Pro, слухи о котором все чаще появляются в сети.

Выяснилось, причиной происходящего стало то, что дизайнеры компании Sony решили внести некоторые поправки в дизайне нового телефона. На данный момент неизвестно, какой именно характер носят эти изменения. Либо дизайн смартфона будет полностью пересмотрен, либо изменения будут незначительны.

Эскперты предполагают, что нововведения будут незначимыми, однако довольно актуальными. По предварительным сведениям, смартфон получит новый безрамочный экран. От фирменного дизайна, под названием OmniBalance, компания отказалась из-за его неактуальности (смартфоны с даным дизайном выпускаются уже с 2013 года).

Презентация всех новинок состоится 28 февраля.