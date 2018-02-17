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Самым мощным в мире процессором станет Qualcomm Snapdragon 855

Сегодня, 05:15

Qualcomm Snapdragon 855 станет самым мощным в мире процессором. Информацию о его создании компанией Qualcomm распространил инсайдер Роланд Квандт.

В декабре прошлого года разработчики компании Qualcomm показали одну из составляющих нового мощного процессора – чип  Snapdragon 845. Его планируют использовать в мобильных устройствах. Более подробную информацию о новом процессоре распространил известный инсайдер Роланд Квандт.

Сообщается, что он будет собран по 10-нм техпроцессу с тактовой частотой 2,8ГГц. Несмотря на такие хорошие технические характеристики, по заявлению инсайдера, уже в 2018 году выйдет еще более мощный процессор - Qualcomm Snapdragon 855.

Известно, что он будет иметь чип Snapdragon 855 расчитаный на 8 ядер, с тактовой частотой 3,0ГГц. Данное устройство установит рекорд на рынке мобильных устройств. Новый процессор будет произведен по 7-нм техпроцессу, что поможет повысить работу устройства и снизить потребление энергии, а также нагрев устройства.

Также процессор будет оснащен модемом нового поколения - Snapdragon X24 LTE, который сможет работать в сетях 4G на скорость до 2 Гбит/с. На данный момент максимальная скорость составляет 1,2 Гбит/с.


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