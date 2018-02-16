iPhone обзавелся долгожданной функцией Always On Display

Сегодня, 15:28

Владельцы американских смартфонов iPhone от корпорации Apple дождались выхода долгожданного приложения OLEDX с функцией Always On Display, демонстрирующей время даже при заблокированном экране.

Невозможность просматривания времени при заблокированном экране была одной из основных жалоб владельцев американских смартфонов iPhone. Теперь, дабы максимально быстро отслеживать течение минут, пользователи мобильных девайсов от Apple могут установить приложение OLEDX, активирующее функцию Always On Display. Отметим, у iPhone данное удобство не выставлено по умолчанию.

Найти и бесплатно обзавестись новым приложением для «яблочных» смартфонов можно в интернет-магазине сервисов App Store.