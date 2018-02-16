Компания Compulab представила анонс необычного игрового ПК без вентилятора

Сегодня, 13:25

Компания Compulab представила анонс нового и довольно необычного игрового ПК без вентилятора. Новинка носит название Airtop2 Inferno.

Новое устройство имеет 4-ядерный процессор Intel Core i7-7700K частотой 4,2/4,5 ГГц, а качественная и яркая графика возможна благодаря видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1080.

Также новинка "начинена" оперативной памятью до 64 ГБ, имеет возможность установки двух твердотельных модулей NVMe, а также 2,5-дюймовый накопитель. Интерфейсовая панель выглядит в качестве сетевого сетевого контроллера с двумя портами, двумя разъемами USB 3.1, и 7 для USB 3.0, HDMI, а также присутствуют стандартные аудиоразъемы. Денежный сбор на необычную игровую новинку пройдет 24 февраля.