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В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

Сегодня, 17:24

На российском рынке резко упали цены на iPhone 7 Plus. Сейчас модель с 32 Гб можно приобрести дешевле, чем за 32 тысячи рублей.

Исследование провели специалисты из Hi-tech Mail.ru. В сообщении указано, что данные собирались с различных официальных и неофициальных магазинов, а также с интернет-площадок. Когда стартовали официальные продажи, то Apple iPhone 7 Plus стоил 56990 рублей. Позже его цена два раза снижалась. Теперь же и вовсе достигла психологической отметки, подешевев на 40% от начальной стоимости.

Ранее НТС анонсировала 12-дюймовый бюджетный смартфон Desire 12.


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