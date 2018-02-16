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Линейка смартфонов Moto G6 получит чипсет Snapdragon

Сегодня, 04:30

Линейка смартфонов Moto G6 получит чипсет Snapdragon. Компания представит новые устройства на предстоящей выставке MWC 2018 в Барселоне.

Флагманом линейки станет Motorola G6 Plus. Компания-производитель уже раскрыла некоторые подробности его технических характеристик. Устройство будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 630 с 8 ядрами. В качестве графического адаптера выступит современный Adreno 508. Ёмкость аккумуляторного устройства составит 3250 мАч.

Более низкой моделью станет Moto G6. В нём будет чип Snapdragon 450, Adreno 506 и батарея на 3000 мАч. У обоих гаджетов разрешение составит 2160х1080 пикселей в формате Full HD+ и соотношением сторон 18:9.

Последним в серии является Moto G6 Play. Это устройство оснащено процессором Snapdragon 430 на 8 ядер, ёмкостью аккумулятора в 4000 мАч, Adreno 505. Разрешение дисплея составит 1440х720 пикселей формата 720р. Цена новых гаджетов линейки G6 составит 250, 190 и 150 евро соответственно.

Ранее инсайдеру удалось раскрыть новый безрамочный смартфон Nokia 7+.


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