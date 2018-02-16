Ulefone готовит невероятную распродажу к китайскому Новому Году

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В честь китайского Нового Года производитель смартфонов Ulefone готовит невероятную распродажу. Также состоялся предварительный анонс гаджета Т2 - Pro. Это первое устройство, которые будет работать на базе чипсета Helio P70.

В сообщении указано, что официальный старт распродаж и сам анонс нового гаджета состоится на предстоящей выставке MWC 2018 в Барселоне. Компания-разработчик рассказала, что новый Ulefone T2 - Pro не будет уступать даже современному iPhone X, однако стоить будет в разы дешевле - всего 240 долларов.

Помимо вышеуказанного гаджета, Ulefone порадует и другими новинками. Среди них супермощный смартфон Power 3 с ёмкостью аккумуляторного устройства в 6500 мАч. При этом для полной зарядки смартфона понадобится лишь 2 часа времени. Ulefone Power 3 получил 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей (FULL-HD+) и соотношением сторон 18:9. В качестве чипсета выступит современный MediaTek P23. Устройство получил 6 ГБ ОЗУ и 64 ПЗУ с возможностью расширения. Компания Samsung поставила для него двойную фронтальную камеру с 21- и 5-Мп соответственно. Фронтальная камера также двойная с 13- и 5-Мп. Гаджет будет работать на базе последней версии ОС Android Oreo 8.1. Ulefone также собирается представить улучшенную версию под названием Power 3S. Эта модель имеет 4 Гб ОЗУ и более "слабые" камеры на 16- и 5-Мп. Отличается также и ёмкость аккумулятора - 6350 мАч. Во всём остальном, модель Power 3S идентична Power 3.

Напоследок компания сделала анонс на Ulefone Armor 2, название которого говорит само за себя. Устройство обладает последней системой защиты IP68. Гаджет можно погружать под воду на 1,5 м, он полностью защищён от технических повреждения и попадания пыли. В качестве чипсета выступает Helio P25. Устройство получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Фронтальная камера специально сделана для любителей экстрима и селфи. Ёмкость аккумулятор составит 4300 мАч. Цена в рамках распродажи на это устройство пока что не называется.