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Apple продают восстановленные умные часы Watch Series

Сегодня, 00:45

Компания Apple запустили в продажу восстановленные умные часы Watch Series 3.

Apple запускает в продажу восстановленные умные часы. Стоит такая роскошь в нетронутом виде 330 долларов, но уменьшенная версия стоит на 50 долларов дешевле. Apple Watch с модификацией на 40 миллиметров обойдется в 310 долларов. После восстановления все виды часов упали в цене ровно на 50 долларов, это откроет шире двери для всех желающих. Покупая восстановленную модификацию, потребитель сэкономит до 15%.

При покупке Apple Watch Series 3 человек получит адаптер питания, спортивный ремень и зарядный кабель.


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