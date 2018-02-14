Amazon Alexa получит собственный чип для ИИ-расчётов

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«Умная» колонка Amazon Alexa в скором времени может обзавестись собственным чипом для осуществления ИИ-расчётов. Как утверждают инсайдеры, в Amazon всерьёз задумались о разработке процессора для популярного устройства.

Подобная инновация позволит существенно повысить эффективность и производительность Alexa. Колонка сможет обрабатывать некоторые запросы без подключения к сети. Для осуществления достаточно сложных операций устройство будет обращаться к облаку, как оно делает сейчас. В данном случае часто информация обрабатывается чрезмерно долго, что влияет на общий имидж гаджета. Ожидается, что работы в данном направлении начнутся уже в скором времени, однако конкретных сроков инсайдеры пока не разглашают.

Ранее эксперты вынесли неутешительный вердикт новой колонке HomePod от компании Apple. Специалисты в области ремонта назвали устройство полностью ремонтонепригодным из-за сложности конструкции.