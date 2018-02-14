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Huawei обманула пользователей фальшивыми отзывами о Mate 10 Pro

Сегодня, 03:15

Китайский производитель смарт-техники Huawei оказался в центре очередного скандала. Презентовав флагманский смартфон Mate 10 Pro, корпорация попросила пользователей одной из закрытых групп в соцсети Facebook оставить фальшивые комментарии о девайсе на портале Best Buy.

Раскрыть обман Huawei руководству популярного сайта Best Buy помогла одна нелепая оплошность компании-афериста – пользователи некой закрытой группы в Facebook написали лестные комментарии о флагмане Mate 10 Pro в день его презентации. Как итог, юзеры попросту не могли успеть купить смартфон, ознакомиться с его работой и написать соответствующий отзыв. Сейчас все скандальные комментарии удалены со страниц Best Buy, так как поступок Huawei противоречит политике интернет-портала.

Согласно мнению экспертов мирового мобильного рынка, на дорогостоящем флагмане Huawei Mate 10 Pro китайский производитель проверяет новую маркетинговую политику, заключающуюся в создании высокого рейтинга продукта на старте продаж и, как следствии, провоцировании высокого спроса.


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