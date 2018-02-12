Продажи консолей XBox One от Microsoft достигли 35 миллионов

Вчера, 21:33

Согласно статистике разработчика, продажи консолей XBox One от Microsoft достигли по миру 35 миллионов. Специалисты уже отмечают, что этот показатель вдвое меньше аналогичного, чем имеет Sony с PlayStation 4.

Компания Microsoft не публикует данные своих общих продаж последней консоли для геймеров. Данные взяты из тех, что опубликованы экспертами рынка данного вида гаджетов. Microsoft закрыла информацию о продажах своих ХBox One Х с конца 2014 года.

Аналитики связывают это с тем, что продажи данной приставки в США идут намного хуже её предшественницы. Более того, они существенно уступают и реализации аналогичных устройства от конкурентов. Официальные продажи PS4 уже отмечены на уровне до 74 миллионов устройств.