Sapphire выводит на рынок видеокарту Nitro + Radeon RX 580 8G Special Edition

Сегодня, 06:15

Компания Sapphire представила специальное издание своей видеокарты Nitro+, Radeon RX 580 8G. Новинка оснащена двумя вентиляторами, диаметр каждого составляет 95 мм.

Устройство оснащено четырьмя тепловыми трубкаи, а также модулем охлаждения VRM. Во время простоя работа вентиляторов останавливается в автоматическом режиме. Nitro+, Radeon RX 580 8G имеет в своём арсенале 8 Гб GDR, 2304 потоковых процессора, способных ускорять тактовые частоты до показателя 1430 МГц. Девайс уже появился в продаже в Азии и оценивается в $425.

Напомним, что не так давно саму производительную видеокарту в мире представила компания NVIDIA. Девайс под названием Titan V не имеет аналогов и к настоящему моменту является мощнейшей в своём роде. Устройство уже появилось в продаже и торгуется по цене $3 тысячи за экземпляр.