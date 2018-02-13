VistaNews.ru


Sapphire выводит на рынок видеокарту Nitro + Radeon RX 580 8G Special Edition

Сегодня, 06:15

Компания Sapphire представила специальное издание своей видеокарты Nitro+, Radeon RX 580 8G. Новинка оснащена двумя вентиляторами, диаметр каждого составляет 95 мм.

Устройство оснащено четырьмя тепловыми трубкаи, а также модулем охлаждения VRM. Во время простоя работа вентиляторов останавливается в автоматическом режиме. Nitro+, Radeon RX 580 8G имеет в своём арсенале 8 Гб GDR, 2304 потоковых процессора, способных ускорять тактовые частоты до показателя 1430 МГц. Девайс уже появился в продаже в Азии и оценивается в $425.

Напомним, что не так давно саму производительную видеокарту в мире представила компания NVIDIA. Девайс под названием Titan V не имеет аналогов и к настоящему моменту является мощнейшей в своём роде. Устройство уже появилось в продаже и торгуется по цене $3 тысячи за экземпляр.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.