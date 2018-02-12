Составлен ТОП-10 популярных смартфонов начала февраля

Вчера, 19:19

В сети составили список наиболее популярных смартфонов на российском рынке в начале февраля 2018 года. Данные для исследования были взяты из сервиса «Яндекс. Маркет».

Первую строчку в рейтинге занял Xiaomi Redmi 4X. Именно эта модель стала самой востребованной среди россиян в первые две недели февраля. На второй строчке ещё одно детище популярного китайского бренда - Xiaomi Redmi 4A. И лишь на третьей позиции расположился iPhone 8. Далее следует Samsung Galaxy S8 и iPhone 7. Помимо прочего в список самых популярных смартфонов февраля вошли Xiaomi Redmi Note 4X, iPhone X, iPhone SE, iPhone 8 Plus, а также Xiaomi Mi A1.

Ранее сервис AnTuTu опубликовал ТОП лучших смартфонов прошлого года. Итоговые результаты включали в себя показатели по целому ряду параметров.