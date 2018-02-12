ADATA презентовала винчестеры HD710M Pro и HD710A Pro

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Сразу две новые модели винчестеров представила компания ADATA. HD710M Pro и HD710A Pro дополнят существующую линейку Durable и уже в ближайшее время выйдут в свободную продажу.

Особенностью устройств является применение здесь технологии защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Если верить производителям, HD710M Pro и HD710A Pro способны находиться без последствий в воде на глубине до 2 метров на протяжении 60 минут. Дизайн девайсов также достаточно интересный. К примеру, одна из версий выполнена в камуфляжном стиле, что подчёркивает её выносливость и устойчивость к внешним факторам воздействия.

Ранее мы писали, что NVIDIA представила мощнейшую в мире видеокарту. Новинка под названием Titan V является самым производительным решением из всех существующих серийных образцов, представленных на данный момент на мировом рынке. Стоимость новинки составляет 3 тысячи долларов.