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Смартфон Sony Xperia XZ2 Pro «засветился» на BenchMark

Сегодня, 16:47

Готовящийся к премьере смартфон Sony Xperia XZ2 Pro показался в сети. Результаты тестирования гаджета на площадке BenchMark были опубликованы накануне в сети в открытом доступе.

Новинку здесь представили под кодовым названием H8116. Если верить обнародованным данным, она получит OLED-дисплеем с 4К-разрешением и соотношением сторон 18:9. Аппарат получит топовый чипсет Snapdragon 845, а 64 или 128 Гб, камеры на 18 Мп и 12 Мп и аккумулятор ёмкостью 3420 мАч. Работать смартфон будет под управлением ОС Android 8.0. Более подробные характеристики, вероятно, появятся в сети ближе к дате официального дебюта новинки. Ожидается, что гаджет представят в рамках выставки в Барселоне.

Ранее в сети на рендере засветился флагман Xiaomi Mi7. В китайской сети микроблогов Weibo появились частные изображения гаджета, которые отображают видение инсайдеров на внешний вид новинки.


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