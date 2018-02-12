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Samsung Galaxy S7 подешевел в России до 410$

Сегодня, 14:30

Компания Samsung радует россиян ценами на продукцию. Стало известно, что модель Samsung Galaxy S7 подешевела в России до 410$. Причиной стало приближение презентации флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Презентация новинок Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 25 февраля. В виду повышенного ажиотажа к флагманским смартфонам на рынке продаж наблюдается повышение интереса покупателей из-за понижения цен на модели, выпущенные ранее. Снижение стоимости Samsung Galaxy S7 до 410$ стало отличной новостью для почитателей фирменных гаджетов компании.

Напомним, что гаджет укомплектован 5,1-дюймовым Super AMOLED-экраном, расширение 1440 пикселей. В основе модели 8-ядерный процессор Exynos 8890. Также важным является наличие графического ускорителя Mali-T880 MP12. Смартфон вмещает: ГБ ОП и 32 ГБ ПП. Съемка гаджета представлена 12 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами. Позитивные отзывы получила аккумуляторная батарея, емкостью 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Fast Charge.


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