Ноутбук Tbook X8S Pro оборудуют ускорителем GeForce 920M и платформой Apollo Lake

Вчера, 21:02

Интернет-магазины начали принимать предзаказы на ноутбуки Tbook X8S Pro, оцененные производителем в 300 долларов (базовая модификация). Суперсовременный переносной компьютер может похвастаться ускорителем GeForce 920M и платформой Apollo Lake.

Ноутбук Tbook X8S Pro оборудован 4-ядерным процессором Celeron J3455 (1,5 ГГц). Графический ускоритель GeForce 920M имеет 2 Гб памяти при ОЗУ на 6 Гб. Переносной компьютер с платформой Apollo Lake может функционировать на операционной системе Windows, а диагональ суперсовременной техники составляет 15,6 дюйма.

Tbook X8S Pro весит всего 1,7 килограмма, приобрести базовую модификацию гаджета можно приобрести за 300 долларов.