Блогеры проверили камеры Samsung Galaxy A8 и S8

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Блогеры в эксперименте проверили камеры флагманов Samsung Galaxy A8 2018 и Samsung Galaxy S8 в различных условиях.

Блогеры сообщества TechBuzz провели уникальный эксперимент, в ходе которого они исследовали камеры на смартфонах Samsung Galaxy A8 2018 и Samsung Galaxy S8 предыдущего года. При этом, тесты проводились днем, вечером и при пасмурной погоде. Свое исследование они запечатлели на видео.

В ходе эксперимента блогеры снимали одинаковые объекты, включая элементы интерьера, разноцветные и яркие цветы, разнообразные уличные строения и облака в небе. На видео одновременно публикуются 2 снимка, чтобы подписчики могли наглядно сравнить и оценить качество фотографий, сделанных на двух устройствах.

В комментариях под роликом большинство пользователей согласились, что Samsung Galaxy S8, вышедший в прошлом году, оснащен лучшей камерой, чем новинка Samsung Galaxy A8 2018 года. Однако меньшее количество фотографий были более четкие на камере флагмана этого года.