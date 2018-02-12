Samsung Galaxy S9 не откажется от кнопки вызова Bixby и мини-джека

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Пока южнокорейская корпорация Samsung готовит к премьере смартфон Galaxy S9, эксперты мирового мобильного рынка размышляют о визуальных и технических особенностях новинки. Предполагается, суперсовременный Android-смартфон не откажется от кнопки вызова Bixby и мини-джека, успешно проявивших себя в предшественниках.

Пока что сведений о смартфоне Samsung Galaxy S9 крайне мало, однако в наличии у новинки кнопки вызова Bixby, мини-джека и 3,5-миллиметрового гнезда для наушников не сомневается практически ни один эксперт мирового рынка мобильной техники. Южнокорейский производитель подвергся критике за нежелание отказывать от невостребованных функций, однако конструкторы Samsung по-прежнему верят в успех кнопки вызова Bixby и мини-джека.

Отметим, главные конкуренты южнокорейского техногиганта, в частности, Apple и Huawei, уже отказались от использования интеллектуального помощника. Samsung Galaxy S9 предстоит продемонстрировать ошибочность действий мировых производителей, выведя кнопку вызова Bixby и мини-джек на новый уровень. Новый смартфон от Samsung официально выйдет на мировой рынок в текущем году.