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Компания Xiaomi не будет продавать смартфон Redmi Note 5 в России и Европе

Сегодня, 16:01

Эксперты мирового рынка мобильной техники спрогнозировали планы китайской корпорации Xiaomi, относительно продаж смартфона Redmi Note 5. Предполагается, готовящийся к премьере девайс нельзя будет приобрести на территории России и Европы.

Специалисты мобильного рынка помогли пользователям разобраться в преимуществах и недостатках смартфонов Redmi Note 4 и Redmi 5 Plus, параллельно дав прогноз на план продаж китайским производителем Redmi Note 5. Последний флагман от Xiaomi не смог превзойти своего предшественника, поэтому эксперты рекомендуют останавливать свой выбор на Redmi Note 4. Redmi 5 Plus отличается привлекательным дизайном, однако техническая составляющая смартфона осталась на прежнем уровне.

Исправить свой провал китайский техногигант попытается готовящимся к премьере девайсом Redmi Note 5, однако купить его на территории России и Европы не представится возможным.


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