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СМИ приписали ИИ-смартфону LG V30s за $920 накопитель на 256 Гб

Сегодня, 14:26

Пока южнокорейский техногигант LG подготавливает к официальной презентации ИИ-смартфон V30s, пресса активно распространяет слухи о его комплектации. Предполагается, суперсовременный мобильный девайс за $920 оборудуют Flash-накопителем на 256 Гб.

Смартфон LG V30s оснастят искусственным интеллектом, способным анализировать попадающие в поле зрения объектива девайса объекты, разыскивая о них информацию на просторах интернета. Дизайн нового мобильного устройства от южнокорейского техногиганта практически полностью позаимствован у его предшественника (LG V30). Сведения о более точных различиях в архитектуре прессе сообщат ближе к премьере ИИ-смартфона.

Помимо информации о Flash-накопителе на 256 Гб, пресса пока что ничего не смогла узнать о технических характеристиках LG V30s. Предполагается, приобрести суперсовременный мобильный девайс можно будет за 920 долларов.


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