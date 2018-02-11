В сеть просочились первые фото смартфона Zenfone 5 Lite от ASUS

Сегодня, 14:05

На официальных мировых рендерах появились первые снимки смартфона Zenfone 5 Lite от китайской корпорации ASUS. Главной особенностью готовящегося к премьере мобильного девайса стали 4 фотокамеры.

Исходя из просочившихся в сеть снимков, Zenfone 5 Lite получит белую окраску, дисплей с соотношением сторон 18:9 и 4 фотокамеры. На фронтальной части нового смартфона от ASUS размещена кнопка Home, два разделенных объектива, динамик, светодиодная вспышка и датчик расстояния. На обратной стороне Zenfone 5 Lite производитель разместил два объектива с вертикальной ориентацией. Пользователи сети сошлись на мнении, что готовящийся к премьере мобильный девайс от ASUS сильно напоминает смартфон Honor 6X, разработанный корпорацией Huawei.

О технических особенностях Zenfone 5 Lite пока что ничего неизвестно, поэтому имеет смысл отметить еще дактилоскопический сканер рядом со вспышкой и USB-порт. Предполагаемая стоимость смартфона будет озвучена перед официальной презентацией.