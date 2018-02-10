iPhone 8 оказался идеальным подарком женщине на День святого Валентина

Вчера, 20:53

В канун Дня всех влюбленных аналитики определили лучший подарок любимой женщине. При этом, учитывая современные тенденции, предпочтения были отданы смартфонам, а не бриллиантовым колье. Лидером рейтинга стал iPhone 8.

Эксперты объяснили критерии, по которым определялся идеальный подарок для романтического праздника. Новинка прошлого сезона от Apple отвечает всем параметрам женской психологии. Во-первых, смартфон пока еще считается статусным гаджетом, что для дам имеет особое значение. Во-вторых, его функциональная составляющая в меньшей мере волнует женщин, а если покопаться, то в iPhone 8 можно обнаружить множество досадных несоответствий.

По мнению специалистов, смартфон на День святого Валентина должен быть исключительно в золотой цветовой гамме, что подчеркнет торжественность момента и намекнет на особый характер дальнейших отношений. Среди претендентов на лучший подарок рассматривались также Samsung Galaxy J7 (2017), Xiaomi Mi A1 и iPhone SE 128.