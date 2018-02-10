VistaNews.ru


iPhone 8 оказался идеальным подарком женщине на День святого Валентина

Вчера, 20:53

В канун Дня всех влюбленных аналитики определили лучший подарок любимой женщине. При этом, учитывая современные тенденции, предпочтения были отданы смартфонам, а не бриллиантовым колье. Лидером рейтинга стал iPhone 8.

Эксперты объяснили критерии, по которым определялся идеальный подарок для романтического праздника. Новинка прошлого сезона от Apple отвечает всем параметрам женской психологии. Во-первых, смартфон пока еще считается статусным гаджетом, что для дам имеет особое значение. Во-вторых, его функциональная составляющая в меньшей мере волнует женщин, а если покопаться, то в iPhone 8 можно обнаружить множество досадных несоответствий.

По мнению специалистов, смартфон на День святого Валентина должен быть исключительно в золотой цветовой гамме, что подчеркнет торжественность момента и намекнет на особый характер дальнейших отношений. Среди претендентов на лучший подарок рассматривались также Samsung Galaxy J7 (2017), Xiaomi Mi A1 и iPhone SE 128.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.