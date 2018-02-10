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Huawei Honor 6X 4G Phablet продается по акционной цене в 169,9 долларов

Вчера, 20:32

Менеджеры компании Huawei при помощи сайта GearBest сделали временную поправку на «бюджетный» сегмент почитателей бренда. Начиная с конца недели смартфон в золотистой гамме можно приобрести с 30-процентной скидкой за 169 долларов 90 центов.

Маркетинговая стратегия компании Huawei всегда удачно балансировала на грани между ценой и качеством. Благодаря этому у бренда появилось множество верных поклонников. Однако, выпустив Honor 6X 4G Phablet, производитель несколько нарушил традицию, оставив «за бортом» большое количество потенциальных покупателей.

Инициированная акция, по мнению аналитиков, поможет компании увеличить продажи Honor 6X 4G Phablet до привычного уровня. После чего, цена на золотистый смартфон будет восстановлена на первоначальном уровне. Гаджет имеет достойные технические характеристики и отличается надежностью и простотой при эксплуатации. Сроки окончания акции пока не озвучивались.


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