Xiaomi Mi 7 получит Snapdragon 845 и батарею на 4480 мАч

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Стало известно, что новый смартфон Xiaomi Mi 7 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и батарею на 4480 мАч. Функционировать гаджет будет на паре ядер Kryo 300 Gold до 2,6 ГГц и шести Kryo 300 Silver, их частота достигает 1,7 ГГц.

Графикой Snapdragon 670 управляет контроллер Adreno 615 на 430 МГц (максимум частоты до 700 МГц). Дисплей устройства поддержит разрешение до 2560 на 1440 пикселей (WQHD), кроме того, разработчики анонсируют наличие двух камер. Xiaomi Mi 7 будет поддерживать флеш-накопители eMMC 5.1 и UFS 2.1. Новая платформа данного устройства обеспечит поддержку LPDDR4X, кроме того, Bluetooth 5 и беспроводного Wi-Fi 802.11ac, а также предоставит мощный набор навигационных систем: помимо GPS и ГЛОНАСС, внедрят также Beidou и Galileo. С помощью встроенного модема LTE можно будет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 1 Гбит/с.

В производстве будет задействована Samsung Low Power Plus.

Вероятно, китайский производитель свою новинку впервые покажет на предстоящей экспозиции MWC в Барселоне, которая совсем скоро стартует, 26 февраля.