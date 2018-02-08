В новом iPhone сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей

Сегодня, 15:52

В новой версии iPhone IT-гигант Apple планирует встроить сканер отпечатков пальцев в дисплей.

По предварительным данным, поставлять уникальные модули для LСD-дисплея будет компания LG. Систему уже зарегистрировали под названием TrueDepth Camera. Аналитики обнаружили несколько весомых утечек от корпорации Apple, в которых говорится, что компания выпустит сразу два мощных смартфона. Один из них получит OLED-дисплей, а второй LСD. Скорее всего IT-гигант избавится от так называемой "моноброви", которая раздражает практически всех владельцев нового iPhone X.

Ранее портал сообщал, что AppStore появилось новое приложение, которое избавит iPhonе Х от "моноброви".