Apple анонсировала создание бесконтактного стилуса

Сегодня, 06:15

Компания Apple анонсировала регистрацию своего патента на создание бесконтактного стилуса. Он будет «рисовать», находясь в воздухе.

Передаче информации с данного стилуса будет способствовать датчик, размещённый на этом приборе. Именно с помощью него информация станет передаваться на подключённый к нему гаджет.

Визуально новый стилус, как и ранее, будет иметь облик обычной ручки. Датчик для новой функции стадет находиться на самом кончике прибора. Именно он и получит возможность фиксации и передачи движения стилуса бесконтактно, в воздухе.

В основе технологии лежит принцип того, как действует поворот экрана, взаимодействуя с акселерометром. На этом разработчики решили не останавливаться.

Они уже в ближайшем будущем будут поставлять вместе с устройством особую камеру, которая позволит более точную фиксацию каждой линии, осуществляемой стилусом в воздухе без прикосновения к устройству.

Как сообщили разработчики новинки, их устройство уже скоро сможет выполнять изображения полноценных трёхмерных моделей. Специалисты полагают, данная функция сможет пригодиться не только дизайнерам, но станет полезной и для рядовых пользователей.

О сроке появления нового изделия пока ничего не известно, кроме его «запатентования». Разработчики сообщают лишь о том, что оно будет напоминать своих «предков» только внешне, принципиально отличаясь по функциональности.