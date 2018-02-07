Xiaomi Mi MIX 2S показал высокие результаты на AnTuTu

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Смартфон от китайского производителя Xiaomi Mi MIX 2S набрал более 270 000 баллов при проверке на бенчмарке AnTuTu, что свидетельствует о его высокой производительности.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 2S, который скоро выйдет, после проверке на известном бенчмарке AnTuTu показал довольно высокие результаты, набрав 270 461 балл.

Руководители китайской компании Xiaomi решили проверить новые мобильные устройства Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi 7, презентация которых намечена на текущий год, на производительность. Известно, что первое устройство будет работать с процессором известной компании Snapdragon 845.

Недавно юзер с никнеймом @Universeice на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал снимок с результатами тестирования работы устройства на бенчмарке AnTuTu, где видно, что Xiaomi Mi MIX 2S набрал 270 461 балл и обошел всех конкурсантов в последнем рейтинге тестирования. Проверку данный флагман проходил под названием Polaris.

Из-за таких результатов Xiaomi Mi Mix 2S уже прозвали «убийцей iPhone X», ведь модель превзошла iPhone 8 Plus на 50 тысяч баллов, а OnePlus 5 и Samsung Note 8 - почти на 100 тысяч баллов.