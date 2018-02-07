Стали известны характеристики нового Samsung Galaxy C10 Plus

Сегодня, 15:48

Разработчики приоткрыли завесу и рассказали об основных характеристиках Samsung Galaxy C10 Plus. Известно, что модель скрывается под кодовым названием SM-C9150, в AnTuTu прошли тесты под ним.

Выход новой модели смартфона от компании Samsung всегда очень ожидаем как обычными пользователями, так и специалистами рынка. Концерн уже анонсировал скорый выход модели Samsung Galaxy C10 Plus, смартфон находится на тестовой базе AnTuTu, где и стали известны подробности о его параметрах.

Слухи о его появлении на рынке ходили еще с конца прошлого года. Сообщается, что модель оснащена экраном 6’’ с разрешением Full HD и процессором Qualcomm Snapdragon 660 GPU Adreno 512. SoC. Оперативная память модели составит 6Гб, а на данные выделяется около 64 Гб. На смартфоне будет установлена операционная система Android 7.1.1 Nougat. Известно, что на данной модели пока не будет установлено Oreo.

Информацию о мощности основной и фронтальной камер получить не удалось. Известно только, что модель будет оснащена двумя основными камерами.

Разработчики не сообщают, когда пройдет официальная презентация смартфона Samsung Galaxy C10 Plus, время его поступления на рынок и стоимость. Аналитики рынка рассказывают, что такой интриги с выходом нового смартфона не создавала не одна компания.