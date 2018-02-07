Apple обещает бесплатно заменить iPhone 5c на новый с большей памятью

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Корпорация Apple обещает своим клиентам улучшение качества обслуживания гаджетов в сервисных центрах. При поломке iPhone 5c компания заменит гаджет на новый с большей памятью. Так, iPhone 5c на 16 Гбайт можно обменять на подобную модель на 32 Гбайт.

Пользователи соцсетей активно изучают тонкости нововведений от яблочной корпорации. По последним данным, покупатели iPhone 5c вскоре при поломке телефона смогут его «возродить». Главным образом помочь в этом смогут сервисные центры, которые заменят гаджет с 16 ГБайтами на новую идентичную модель с 32 ГБайтами памяти.

Аналитики отмечают преимущества компании в этом плане и уверены, что убытков конгломерат не понесет от таких трансформаций своих товаров. Пользователи активно откликаются на важность такой опции в сервисных центрах других фирм и компаний.