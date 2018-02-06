Acer продемонстрировала новый ультралегкий 14-дюймовый ноутбук в России

Вчера, 20:43

Компания Acer представила ноутбук с 14-дюймовой диагональю и очень маленьким весом. Это творение электроники уже приехало в Россию для демонстрации своих технических возможностей.

Представители известного бренда прокомментировали свое новое оригинальное произведение Swift 5, которое в будущем покорит всю Россию. Ноутбук имеет предельно маленький вес, около 1 килограмма. Но 14-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением Full HD не оставят равнодушным ни одного современного пользователя. Кроме того, по словам разработчиков корпорации Acer, миниатюрный ноутбук оснащен 4-ядерным процессором Intel Core 8-го поколения.

Толщина корпуса не более 8,2 мм. 16 гигабайтовая «оперативка», SSD-накопитель до 512 ГБ стали настоящим сюрпризом для будущих владельцев из России. Работает Swift 5 на операционной системе Windows 10, присутствует система дактилоскопической идентификации владельца при разблокировке и запуске ноутбука.