Смартфон OnePlus 5T в цвете Lava Red поступил в продажу

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На мировой рынок вышел смартфон OnePlus 5T в цвете огненно-красном Lava Red. Рекомендованная цена на устройство составляет $559.

В России приобрести подобную версию новинки пока нельзя, но уже можно оформить предзаказ. Гаджет, напомним, получил 8-ядерный процессор Snapdragon 835, двойную основную камеру, а также технологию распознавания лица Face Unlock. Топовая версия устройства имеет в распоряжении 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. На прилавках в Европе новинка появится 9 февраля. О датах начала продаж в России пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что очередной флагман – OnePlus 6 – презентуют в июне 2018 года. Соответствующую информацию прессе озвучил глава компании Пит Лау. Технические характеристики устройства пока держатся в строжайшем секрете.