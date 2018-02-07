В ноутбуках появится новый процессор Snapdragon 850 с 5G

Сегодня, 00:15

Представители производителя процессоров Qualcomm заявили, что в ноутбуках появится новый Snapdragon 850 с 5G. Предположительно, он дебютирует уже во втором квартале 2018 года.

Специалисты Qualcomm заявили о создании мобильного чипа Snapdragon 850. Скорее всего, новинка будет иметь большие размеры, по этой причине его установка не распространяется на смартфоны. Такой процессор способен сделать из любого ноутбука устройство, функционирующее в сетях пятого поколения.

По мнению экспертов, Snapdragon 850 будет гораздо производительнее, чем его конкуренты в виде Intel или AMD. Процессор установят в ультрабуки и другие девайсы, которые не имеют ориентировки на обработку фото, гейминг и монтаж видео. Предположительно, первые гаджеты 5G могут анонсировать в этом году, а их продажа начнется уже в начале 2019 года.