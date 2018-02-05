Apple откажется от чипов Qualcomm и полностью перейдет на Intel

Вчера, 18:44

Apple может отказаться от процессоров Qualcomm и полностью перейти на Intel. Из-за возникшего конфликта фирмы в скором времени могут расторгнуть соглашение.

Apple докладывают, что у Intel более мощный чип, чем у Qualcomm, поэтому Intel могут стать производителем процессоров для знаменитых iPhone начиная с 2018 года. У гиганта существует две причины, чтобы сменить существующие процессоры на железо от Intel. Первая: они быстрее и модернизированнее, что полностью подтверждают тесты от SpeedSmart. Вторая: между «яблочной» компанией и Qualcomm возникло несколько довольно-таки больших конфликтов в 2017 году. Дело дошло даже до повестки в суд из-за злоупотребления поставщиком своих служебных положений.

Пользователи уверены, что в этом году компания полностью откажется от старого сотрудничества и перейдет на более новые процессоры от Intel.

Ранее сообщалось, что Intel выпустит около 70% процессоров для новых iPhone, остальные 30% выпустит Калифорнийская компания.