Yota анонсировала бюджетный российский смартфон Y1 Pro

Вчера, 22:27

Отечественная телекоммуникационная компания Yota анонсировала бюджетный смартфон Y1 Pro с достойными техническими характеристиками. Его стоимость составляет всего 9 990 рублей.

Новая российская разработка оснащена 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой разрешения 1440х770 точек (HD+) и соотношением сторон 18:9. Устройство получило 4 Гб ОЗУ и 64 ПЗУ. Основной модуль является двойным с 16+5 Мп, а фронтальный - 15 Мп соответственно. Гаджет также имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели. Yota Y1 Pro имеет стильный стеклянный корпус. Ёмкость аккумуляторного устройства составляет 4000 мАч, что является весьма достойным показателем. Точных данных о чипсете нет, однако эксперты считают, что гаджет получит процессор от Qualcomm. Бюджетный смартфон будет оснащён двумя разъёмами для SIM-карт.

Стоимость новинки составит 9 990 рублей. Когда именно гаджет поступит на рынок, пока что не известно.