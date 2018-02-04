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Вышла специальная модель смартфона Razer Phone 2018 Gold Edition

Вчера, 20:57

Всего полгода назад вышел первый смартфон от Razer. Однако к празднованию Китайского Нового года выходит новая модель, получившая название Razer Phone 2018 Gold Edition.

К новогодним торжествам эта модель смартфона продается в специальной красной упаковке, внутри которой лежит поздравление в виде открытки от команды производителей. Он, как и прошлогодний смартфон, обладает 8 ГБ оперативной памяти, дисплеем диагональю 5,7 дюймов с разрешением 2560 х 1440 с кадровой частотой 120 Гц.

Специально-подготовленная модель ничем не отличается от оригинальной кроме золотистого логотипа, размещенного на обратной панели. Приобрести смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition можно магазине компании за 700 долларов.


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