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HTC выпустит новый смартфон с процессором Snapdragon 625

Вчера, 19:53

Последнее время корпорация HTC заметно упала в потребительских позициях, устройства не являются популярными. Телефоны проваливаются в продажах. Компания хочет вернуть к себе внимание путем нового среднебюджетного смарфтона с процессором Snapdragon 625.

Проблема потребительской незаинтересованности по отношению к смартфонам объясняется тем, что, то компания HTC не может придумать ничего нового, изменяя в новых моделях лишь дизайн. Однако сейчас корпорация решила по-настоящему удивить. Новинка будет относиться к бюджетному сегменту аппаратов из-за того, что процессором в нем выступит Snapdragon 625, объем оперативной памяти включает в себя 3 ГБ. Больше всего экспертов поражает операционная система: Android 8.0 Oreo.

Какая будет камера – неизвестно. В скором времени будет больше информации о данном смартфоне. Поговаривают, что премьера может состояться на выставке Mobile World Congress 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.


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