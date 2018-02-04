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Лайфхак: Как защитить любой смартфон от царапин

Вчера, 21:39

Эксперты озвучили лайфак, который поможет уберечь абсолютно любой смартфон от царапин, так как с проблемой сталкиваются почти все владельцы устройств.

Речь пойдёт о летнем пляжном периоде или отдыхе на курорте. Ни для кого не секрет, что во время отдыха на берегу моря или другого водоёма всегда много песка, который в конечном итоге попадает на гаджеты и оставляет царапины. Особенно их видно на глянцевых смартфонах. Чтобы избежать таких повреждений не нужно защитное стекло или другие "примочки". Всё, что необходимо сделать каждому владельцу - всего лишь обзавестись специальным герметичным коробом или шкатулкой. Он должен быть максимально вакуумным, чтобы ни одна капля песка не попала на переднюю или заднюю панели гаджета, или же на бок смартфона.


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