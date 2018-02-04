Цена на смартфон Xiaomi Mi 6 в России снизилась до 22 400 рублей

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Цену флагмана Xiaomi Mi 6 снизили до 22 400 рублей. На данный момент стоимость смартфона китайских производителей официально составила 30 тысяч рублей.

Касаемо "серого рынка", тут устройство можно приобрести дешевле почти на 7 тысяч рублей. Известно, что Xiaomi Mi 6 поступил в продажу в прошлом году, но и тогда удивил ценой, так как был самым дешёвым в линейке различных мощных и шустрых гаджетов. В начале февраля текущего года специалисты зафиксировали резкий спад цен китайского аппарата. Отмечается, что не менее качественный смартфон можно приобрести вдвое дешевле, чем от других брендов, таких, как Apple и Samsung. Данная цена установлена для вышеупомянутого телефона с параметрами 6 Гб оперативной памяти и 64 основной.