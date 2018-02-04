VistaNews.ru


Цена на смартфон Xiaomi Mi 6 в России снизилась до 22 400 рублей

Сегодня, 17:21

Цену флагмана Xiaomi Mi 6 снизили до 22 400 рублей. На данный момент стоимость смартфона китайских производителей официально составила 30 тысяч рублей.

Касаемо "серого рынка", тут устройство можно приобрести дешевле почти на 7 тысяч рублей. Известно, что Xiaomi Mi 6 поступил в продажу в прошлом году, но и тогда удивил ценой, так как был самым дешёвым в линейке различных мощных и шустрых гаджетов. В начале февраля текущего года специалисты зафиксировали резкий спад цен китайского аппарата. Отмечается, что не менее качественный смартфон можно приобрести вдвое дешевле, чем от других брендов, таких, как Apple и Samsung. Данная цена установлена для вышеупомянутого телефона с параметрами 6 Гб оперативной памяти и 64 основной.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.