Колонка от Apple HomePod не будет работать на Android-смартфонах

Сегодня, 11:22

Американский IT-гигант Apple подтвердил информацию, что его новый продукт колонка HomePod не будет работать на Android-смартфонах. Она сможет синхронизироваться исключительно с iOS.

В сообщении Apple указано, что HomePod будет работать с устройствами, которые работают только на iOS. Таким образом IT-гигант хочет организовать свою монополию и в этом рыночном сегменте. Такая новость весьма расстроила владельцев Android-устройств, которые регулярно пользуются сервисом для стримов Apple Music.

Стоит напомнить, что умная колонка появится в продаже уже 9 февраля. Её стоимость составит 20 тысяч рублей.

Ранее портал сообщал, что Apple выпустила новую iOS 11.2.5, которая поддерживает новости Siri и колонку HomePod.