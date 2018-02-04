VistaNews.ru


Microsoft выставила на продажу дешёвый вариант Surface Laptop

Сегодня, 00:30

Компания Microsoft выставила на рынок более дешёвую версию ноутбука Surface Laptop. Специалисты утверждают, что это повлияет на повышение цены на собственные гаджеты не только в США, но и в других странах. Отсюда последует рост доходности.

Отмечается, непосредственно в пределах России данный аппарат ещё не был представлен. Тем не менее, при помощи разных интернет-магазинов возможна покупка с неплохой наценкой. Теперь вышеупомянутый ноутбук доступен в продаже в Microsoft Store по цене 800 долларов.

Сюда внедрили процессор Intel Core m3, 4 Гб оперативки и 128 Гб жёстого диска. Это делает свежую модель более слабой, чем было у предыдущей за 1000 доларов. Специалисты отмечают, что таким образом компания планирует дойти до более высокого качества доходности.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.