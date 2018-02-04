Microsoft выставила на продажу дешёвый вариант Surface Laptop

Сегодня, 00:30

Компания Microsoft выставила на рынок более дешёвую версию ноутбука Surface Laptop. Специалисты утверждают, что это повлияет на повышение цены на собственные гаджеты не только в США, но и в других странах. Отсюда последует рост доходности.

Отмечается, непосредственно в пределах России данный аппарат ещё не был представлен. Тем не менее, при помощи разных интернет-магазинов возможна покупка с неплохой наценкой. Теперь вышеупомянутый ноутбук доступен в продаже в Microsoft Store по цене 800 долларов.

Сюда внедрили процессор Intel Core m3, 4 Гб оперативки и 128 Гб жёстого диска. Это делает свежую модель более слабой, чем было у предыдущей за 1000 доларов. Специалисты отмечают, что таким образом компания планирует дойти до более высокого качества доходности.