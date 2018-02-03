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Intel разрабатывает смарт-очки с лазерным проектором

Сегодня, 02:15

Компания Intel разрабатывает смарт-очки, оборудованные лазерным проектором. Предполагается, что в массовых продажах они появятся уже в этом году.

 Инсайдеры сообщают, не исключено, выделение для производства данного изделия отдельной компании. Есть сведения, что её назовут Vaunt.

Связь смарт-очков с мобильным гаджетом будет осуществляться посредством Bluetooth. Изделие получит специальный лазерный проектор. С его помощью информация с девайса будет доступна пользователю для просмотра.

По некоторым данным, разработку новинки поручат инженерам, ранее занимавшимся подобным делом в стартапе Recon Instruments.

Он выкуплен компанией Intel в 2015 году. После этого данный проект через два года закрыли.

О цене новинки и её технических характеристиках пока ничего неизвестно.

Официальные лица Intel появившуюся информацию ещё не комментировали.


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